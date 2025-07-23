Beşiktaş'a Emerson'da rakip çıktı!
Yeni sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, bir transferde daha sona yaklaştı. Siyah-beyazlıların, Emerson Royal'in transferini tamamlamak için İtalyan ekibi Milan ile görüşmelerini hızlandırdığı aktarıldı. Öte yandan Emerson Royal'i kadrosuna kadrosuna katmak isteyen Flamengo, Brezilyalı futbolcunun Beşiktaş'a transferini engellemeye çalıştığı belirtildi.
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Beşiktaş, gerçekleşmeyen Bright Osayi-Samuel ve Kyle Walker-Peters transferlerinin ardından sağ bek için rotasını Milan'dan Emerson Royal'e çevirdi.
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İtalya basınında çıkan haberlere göre; Beşiktaş, Emerson Royal için Milan'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu. Siyah-beyazlılar, Emerson Royal transferi için Milan ile yaptığı görüşmede İtalyan ekibi ile sözlü anlaşma sağladı.
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Beşiktaş, Brezilyalı futbolcunun transferi için Milan'la satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde anlaşma sağladı. Siyah-beyazlıların yaptığı anlaşmaya göre Emerson Royal'in satın alma opsiyonu 10 milyon euro olacak.
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FLAMENGO'DAN FLAŞ HAMLE
Romano'nun haberine göre, Beşiktaş'ın Emerson Royal için Milan ile söz kesmesinin ardından 26 yaşındaki futbolcu için Brezilya'dan Flamengo devreye girdi.
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Emerson Royal'i kadrosuna kadrosuna katmak isteyen Flamengo, Brezilyalı futbolcunun Beşiktaş'a transferini engellemeye çalışıyor.
Flamengo'nun bu hamlesinin ardından Milan ve 26 yaşındaki futbolcunun vereceği karar merakla beklenmeye başladı.