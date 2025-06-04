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        Haberler Spor Basketbol STBL Beşiktaş'a basketbolda yeni sponsor - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş'a basketbolda yeni sponsor

        Beşiktaş Kulübü, erkek basketbol takımı için içerik platformu Gain ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 21:03 Güncelleme: 04.06.2025 - 21:03
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        Beşiktaş'a basketbolda yeni sponsor
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        Beşiktaş Kulübü'nde erkek basketbol takımının yeni isim sponsoru 'Gain' oldu.

        Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamaya göre 2025-26 sezonunu kapsayan sponsorluk anlaşması kapsamında siyah-beyazlı erkek basketbol takımı, "Beşiktaş Gain" olarak, Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi ise Beşiktaş Gain Arena olarak anılacak.

        Ayrıca Gain adı, takım formasının göğsünde yer alacak.

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