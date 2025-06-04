Beşiktaş'a basketbolda yeni sponsor
Beşiktaş Kulübü, erkek basketbol takımı için içerik platformu Gain ile sponsorluk anlaşması imzaladı.
Giriş: 04.06.2025 - 21:03 Güncelleme: 04.06.2025 - 21:03
Beşiktaş Kulübü'nde erkek basketbol takımının yeni isim sponsoru 'Gain' oldu.
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamaya göre 2025-26 sezonunu kapsayan sponsorluk anlaşması kapsamında siyah-beyazlı erkek basketbol takımı, "Beşiktaş Gain" olarak, Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi ise Beşiktaş Gain Arena olarak anılacak.
Ayrıca Gain adı, takım formasının göğsünde yer alacak.
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