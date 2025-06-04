Beşiktaş'a basketbolda yeni sponsor

Beşiktaş Kulübü'nde erkek basketbol takımının yeni isim sponsoru 'Gain' oldu.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamaya göre 2025-26 sezonunu kapsayan sponsorluk anlaşması kapsamında siyah-beyazlı erkek basketbol takımı, "Beşiktaş Gain" olarak, Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi ise Beşiktaş Gain Arena olarak anılacak.

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Ayrıca Gain adı, takım formasının göğsünde yer alacak.