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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor Beşiktaş: 1 - Çaykur Rizespor: 2 | MAÇ SONUCU - Çaykur Rizespor Haberleri

        Beşiktaş: 1 - Çaykur Rizespor: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, evinde Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu. 61'de Samet Akaydın ile 90+1. dakikada Ali Sowe'un gollerine engel olamayan dördüncü sıradaki Beşiktaş, 5 maç sonra yenildi ve haftayı 59 puanla 4. sırada tamamladı. Çaykur Rizespor ise puanını 46'ya yükseltti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.05.2025 - 21:01 Güncelleme: 25.05.2025 - 21:41
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        Beşiktaş'a son dakika şoku!
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        Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, evinde Çaykur Rizespor'u konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Çaykur Rizespor oldu.

        Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 61'de Samet Akaydın ve 90+1. dakikada Ali Sowe attı. Siyah Beyazlılar'ın tek golünü ise 64. dakikada Joao Mario kaydetti.

        Bu sonucun ardından Beşiktaş'ın 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi ve haftayı 59 puanla 4. sırada kapattı. Çaykur Rizespor ise puanını 46'ya çıkardı.

        Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Beşiktaş, Bodrum FK'ya konuk olacak. Çaykur Rizespor, evinde Hatayspor'u ağırlayacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        25. dakikada Rafa Silva'nın ceza sahası önünden şutunda savunmadan seken topa Masuaku sol çaprazdan gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak uzak direkten auta gitti.

        28. dakikada Zeqiri'nin ceza sahası dışından şutunda kaleci Mert, topu kontrol etti.

        41. dakikada Beşiktaş, net pozisyondan yararlanamadı. Masuaku'nun rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına girmesinin ardından savunmanın müdahalesi sonrası topu önünde bulan Rafa Silva, sağ tarafında müsait pozisyondaki Arroyo'ya meşin yuvarlağı çıkardı. Genç oyuncunun sol ayağıyla gelişine vuruşunda top, kale direğinin üstünden auta çıktı.

        9. dakikada Ghezzal'ın soldan içeri gönderdiği topa Varesenovic penaltı noktasının önünde kafayla vurdu, zayıf giden topu Mert son anda direk dibinden çıkardı.

        52. dakikada Muçi'nin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Grbic, topu kornere çeldi.

        56. dakikada ceza sahası girişinde topla buluşan Joao Mario'nun şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

        57. dakikada Hojer'in ceza sahası sol çaprazından şutunda top Mert'in müdahalesiyle direğin yanından kornere çıktı.

        61. dakikada Çaykur Rizespor'un golü geldi. Sol taraftan Hojer'in kullandığı köşe vuruşunda Samet Akaydın'ın kafayla kaleye gönderdiği top, direğin dibinden ağlarla buluştu: 0-1.

        64. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Masuaku'nun soldan taşıyıp içeri çevirdiği topla ceza sahasında buluşan Joao Mario'nun vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

        82. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Masuaku'nun şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta çıktı.

        90+1. dakikada Çaykur Rizespor'un golü geldi. Emirhan Topçu'dan sıyrılarak sağdan çizgiye inen Taha Şahin'in içeri çevirdiği topu arka direkte kontrol eden Sowe, sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.

        Karşılaşma, Çaykur Rizespor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

        Stat: Tüpraş

        Hakemler: Halil Umut Meler, Samet Çavuş, Emrah Ünal

        Beşiktaş: Mert Günok, Svensson (Dk. 90+1 Emirhan Topçu), Paulista, Uduokhai (Dk. 90+1 Emirhan Topçu), Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Arroyo (Dk. 53 Joao Mario), Rafa Silva, Muçi (Dk. 81 Semih Kılıçsoy), Immobile (Dk. 53 Mustafa Hekimoğlu)

        Çaykur Rizespor: Grbic, Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydın, Hojer, Mithat Pala (Dk. 87 Alikulov), Olawoyin, Ghezzal (Dk. 78 Buljubasic), Varesanovic (Dk. 68 Akintola), Zeqiri (Dk. 68 Berkay Özcan), Sowe

        Goller: Dk. 61 Samet Akaydın, Dk. 90+1 Sowe (Çaykur Rizespor), Dk. 64 Joao Mario (Beşiktaş)

        Sarı kartlar: Dk. 23 Varesanovic, Dk. 31 Mocsi, Dk. 37 Mithat Pala (Çaykur Rizespor), Dk. 40 Immobile, Dk. 90 Svensson (Beşiktaş)

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