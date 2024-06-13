Bertuğ Özgür Yıldırım ile Ala Tokel nişanlandı
Bir süredir aşk yaşayan milli futbolcu Bertuğ Özgür Yıldırım ile Ala Tokel, evlilik yolunda ilk adımı atıp nişanlandı
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A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) için belirlenen geniş aday kadrosunda yer alan Bertuğ Yıldırım, bir süredir sosyal medya fenomeni Ala Tokel ile aşk yaşıyor.
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EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIM
Birlikteliklerini resmileştirmeye hazırlanan Bertuğ Özgür Yıldırım ile Ala Tokel, evlilik yolunda ilk adımı attı.
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NİŞANLANDILAR
Fransa'nın Rennes takımında forma giyen Bertuğ Özgür Yıldırım ile Ala Tokel, 2024 Avrupa Şampiyonası öncesinde nişanlandı.
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İLK KEZ İSTİNYE'DE GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ
Öte yandan Bertuğ Özgür Yıldırım ile Ala Tokel, ilk kez geçtiğimiz ay el ele İstinye'de görüntülenmişti.
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Çift, basın mensuplarını fark edince bir an afallamıştı. O anlar ise objektiflere böyle yansımıştı.