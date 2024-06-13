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        Haberler Magazin Bertuğ Özgür Yıldırım ile Ala Tokel evleniyor mu? Çiftten nişan haberi geldi - Magazin haberleri

        Bertuğ Özgür Yıldırım ile Ala Tokel nişanlandı

        Bir süredir aşk yaşayan milli futbolcu Bertuğ Özgür Yıldırım ile Ala Tokel, evlilik yolunda ilk adımı atıp nişanlandı

        Giriş: 13.06.2024 - 09:50 Güncelleme: 13.06.2024 - 11:47
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          A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) için belirlenen geniş aday kadrosunda yer alan Bertuğ Yıldırım, bir süredir sosyal medya fenomeni Ala Tokel ile aşk yaşıyor.

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          EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIM

          Birlikteliklerini resmileştirmeye hazırlanan Bertuğ Özgür Yıldırım ile Ala Tokel, evlilik yolunda ilk adımı attı.

        • 3

          NİŞANLANDILAR

          Fransa'nın Rennes takımında forma giyen Bertuğ Özgür Yıldırım ile Ala Tokel, 2024 Avrupa Şampiyonası öncesinde nişanlandı.

        • 4

          İLK KEZ İSTİNYE'DE GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ

          Öte yandan Bertuğ Özgür Yıldırım ile Ala Tokel, ilk kez geçtiğimiz ay el ele İstinye'de görüntülenmişti.

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          Çift, basın mensuplarını fark edince bir an afallamıştı. O anlar ise objektiflere böyle yansımıştı.

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