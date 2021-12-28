Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, Fatih Karagümrük'te forma giyen orta saha oyuncusu Andrea Bertolacci'yi kadrosuna kattı.

Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı yaptığı açıklamada, İtalyan futbolcu Bertolacci ve kulübüyle 2,5 yıllık prensip anlaşmasına vardıklarını bildirdi.

30 yaşındaki Bertolacci, bu sezon ligde forma giydiği 15 maçta 7 gol attı.