Berna Laçin'i yıkan ölüm
Oyuncu Berna Laçin, sosyal medya hesabından yakın arkadaşı Salih Pehlivan'ın ani bir şekilde vefat ettiğini açıklayarak, üzüntüsünü dile getirdi
Berna Laçin, Instagram hesabından 25 yıllık arkadaşı Salih Pehlivan'ın ani bir şekilde vefat ettiğini duyurdu. Arkadaşının ölümüyle sarsılan Laçin, tiyatro oyununu iptal etti.
Oyuncu; "25 yıllık çok yakın arkadaşımı az önce birden fenalaşması sonucu ani bir şekilde kaybettim, akşamki oyunum iptal. Çok özür dilerim" ifadelerini kullandı.
Ardından arkadaşıyla çekildiği bir fotoğrafını duygusal mesajla yayınlayan Laçin; "Ah be güzel insan sevgili dostum Salih. Dolmayacak boşluğun. nasıl yaptın böyle birden" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.