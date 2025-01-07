Berna Laçin: Ferdi Tayfur keşke servetini yeseymiş

İddialara göre, Ferdi Tayfur’un Marmaris’te çok sayıda taşınmazı, Adana’da 50, İstanbul’da ise 6 villası ve 30 dairesi bulunuyor. Toplamda yaklaşık 3 milyar lira değerinde olduğu öne sürülen bu servet, miras tartışmalarını da beraberinde getirdi.