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        Haberler Kültür-Sanat Berlin Film Festivali'nin programı açıklandı

        Berlin Film Festivali'nde 19 film Altın Ayı için yarışacak

        Bu yıl 75'incisi düzenlenen Uluslararası Berlin Film Festivali'nde 19 film Altın Ayı için yarışacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2025 - 17:16 Güncelleme: 21.01.2025 - 17:16
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        Berlin Film Festivali'nde 19 film Altın Ayı için yarışacak
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        Bu yıl 75'incisi düzenlenen Uluslararası Berlin Film Festivali'nde büyük ödül için yarışacak filmler açıklandı.

        Bu yıl 13-23 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek festivalin uluslararası yarışması için toplam 19 film seçildi. Seçkide merakla beklenen ve dikkat çeken isimlerin yapımları yer aldı.

        Listede öne çıkanlar arasında Ethan Hawke, Margaret Qualley, Bobby Cannavale ve Andrew Scott'ın rol aldığı Richard Linklater'ın son filmi Blue Moon yer alıyor.

        Meksikalı yönetmen Michel Franco ise Jessica Chastain, Isaac Hernández ve Rupert Friend'in başrollerini paylaştığı Dreams filmiyle yarışmaya katılıyor.

        Yönetmen Radu Jude, Kontinental ’25 filmiyle yarışmada yer alırken; Emma Mackey, Fiona Shaw ve Vicky Krieps'in başrollerini paylaştığı Rebecca Lenkiewicz'in Hot Milk filmi, Hong Sangsoo'nun son yapımı What Does That Nature Say to You ve Mary Bronstein'ın yönetmen olarak geri döndüğü, A$AP Rocky ve Rose Byrne'nin rol aldığı If I Had Legs I'd Kick You yarışma seçkisinde dikkat çeken diğer yapımlar arasında.

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        Berlin Film Festivali'nin jüri başkanlığını ABD'li yönetmen Todd Haynes üstlenecek. Festivalde Pedro Almodóvar’ın ilk İngilizce filmi The Room Next Door'da rol alan İngiliz oyuncu Tilda Swinton'a, Altın Ayı Onur Ödülü takdim edilecek.

        Öte yandan Ameer Fakher Eldin'in yönettiği ve oyuncu kadrosunda Sibel Kekilli'nin bulunduğu Yunan filmi, festival kapsamında dünya prömiyerini yapacak.

        Altın Ayı için yarışacak 19 film şöyle:

        Ari - Léonor Serraille

        Blue Moon - Richard Linklater

        The Safe House - Lionel Baier

        Dreams - Michel Franco

        Dreams (Sex Love) - Dag Johan Haugerud

        What Does that Nature Say to You - Hong Sangsoo

        Hot Milk - Rebecca Lenkiewicz

        If I Had Legs I’d Kick You - Mary Bronstein

        Kontinental ’25 - Radu Jude

        The Message - Iván Fund

        Mother’s Baby - Johanna Moder

        The Blue Trail - Gabriel Mascaro

        Reflection In A Dead Diamond - Hélène Cattet, Bruno Forzani

        Living The Land - Huo Meng

        Timestamp - Kateryna Gornostai

        The Ice Tower - Lucile Hadžihalilović

        What Marielle Knows - Frédéric Hambalek

        Girls On Wire - Vivian Qu

        Yunan - Ameer Fakher Eldin

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        #berlin film festivali
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