Fenerbahçe'den Belçika'nın Westerlo takımına kiralık olarak transfer olan Berke Özer, TRT Spor'a açıklamalar yaptı. Westerlo taraftarıyla arasında iyi bir bağ olduğunu söyleyen Berke, oynadığı maçlarla tecrübe kazandığını söyledi.

Volkan Demirel'le ilgili konuşan genç file bekçisi ''Volkan abi hakkında konuşanlar bugüne kadar kötü konuşmamıştır. Küçüklüğümden beri idol olarak gördüğüm, videolarını izleyerek büyüdüğüm biriydi. Buraya da geldi, çok büyük destek oldu bana. Sahanın dışında da çok yardımcı oldu.'' ifadelerini kullandı.

Berke ayrıca, özellikle Westerlo tecrübesinden sonra, Fenerbahçe seviyesinde bir takımda birinci kaleci olarak görev yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Gelecek planlarından bahsederken geçmişe yönelik çarpıcı bir detay veren genç kaleci, "Küçüklüğümden beri hayalim Fenerbahçe formasıyla şampiyonluk yaşamak. Fenerbahçe'de bir Volkan Demirel olmak. Ben her zaman Fenerbahçe'liyim bugün gel deseler gelirim, git deseler giderim. Denizli'de kaçan şampiyonluktan sonra bir süre okula gitmedim.'' dedi.

Berke Özer, Westerlo'nun Barış Alıcı için önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Türkiye'den Muslera, Mert Günok, Altay ve Uğurcan'ı takip ettiğini söyleyen Berke, ''İyi bir kaleci jenerasyonu yakaladığımızı düşünüyorum, en beğendiğim kaleci Barcelona'nın kalecisi Ter Stegen.'' ifadelerini kullandı.

Berke, ''Bir hakkım olsa Barcelona'ya transfer olmak isterdim. İnanılmaz bir sistem işliyor. Messi ve Griezmann gibi oyuncularla oynamak büyük bir keyif olur.'' dedi.