Berke Akçam'dan Almanya'da altın madalya!
Milli atlet Berke Akçam, Almanya'da düzenlenen FISU 2025 Dünya Yaz Üniversite Oyunları'nda (Universiade) altın madalya kazandı.
Giriş: 24.07.2025 - 00:06 Güncelleme: 24.07.2025 - 00:07
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin açıklamasına göre Rhine-Ruhr şehrinde devam eden oyunlarda ay-yıldızlı sporculardan Berke Akçam, 400 metre engellide koştu.
Yarışmada Berke Akçam, 49.29'luk derecesiyle birinci olarak Türkiye'yi kürsünün en üst basamağında temsil etti.
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