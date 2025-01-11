Berk Oktay, Ocak ayında denize girdi
Berk Oktay, Ocak ayında 11 derece hava sıcaklığında, Antalya'da denize girdi
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Yeni filmi Pehlivan için 20 kilo alan ve bu değişimiyle dikkat çeken Berk Oktay, son paylaşımıyla yine gündem oldu.
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Ünlü oyuncu, Antalya’da 11 derece hava sıcaklığında, 'soğuk yüzme suyu' olarak tanımlanan kategoride yer alan 18 derece ısıya sahip denize girerek o anları sosyal medya hesabında paylaştı.
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Berk Oktay yaptığı bu paylaşıma; "Ocak... Antalya" notunu düşerek denizdeki fotoğraflarını takipçileriyla buluşturdu.
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Berk Oktay’ın bu cesur paylaşımına, 31 Aralık’ta yeni yılı Antalya'da denizde karşılayan usta oyuncu Erdal Özyağcılar’dan destek geldi. Özyağcılar gönderiye; "Bravo. İşte budur" yorumunu yaptı.
Fotoğraflar: Instagram