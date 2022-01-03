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Berk Oktay: Çocukken evi yaktım!

Ünlü oyuncu Berk Oktay, çocukken çok yaramaz olduğunu anlattı. Oktay, 9 yaşındayken oturdukları evin yanmasına neden olan olayı ilk kez anlattı

03.01.2022 - 10:55 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Kendisi gibi oyuncu olan Yıldız Çağrı Atiksoy ile aşk yaşayan Berk Oktay, merak edilenlerini anlattı.

  • İbrahim Selim'in YouTube'da yayınlanan programına konuk olan Oktay, "Çocukken çok yaramaz bir çocukmuşsun ve hatta yanlışlıkla evi tamamen yakmışsın..." denilmesi üzerine çocukluğuna dair anısını anlattı.

  • "ALEVİ SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTIKÇA DAHA DA YAYILDI"

    Ankara doğumlu olan 39 yaşındaki oyuncu, "O zamanlar dokuz yaşındaydım ve çocukken Bahçelievler'de tüm aile büyüklerimizle aynı sokakta otururduk. Bayram harçlıklarımın bir kısmıyla Kemal Sunal VHS kasetleri, geri kalanıyla mahalledeki büfeden havai fişek alırdım. Babam, evdeki somyanın örtüsünün saçak iplerini yakarak eşitlerdi hep. Aslında babamın daha en başta yapmaması gereken bir şeydi. Ben de tabi büyüğümden ne gördüysem onu yaptım. Aynı şekilde iplikleri kısaltmaya çalıştıktan sonra arkamı dönüp film izlemeye başladım. Bir anda arkamdan siyah dumanlar yükselmeye başladı. Alevi söndürmeye çalıştıkça daha da yayıldı. Hemen koştum, kaçtım ve dışarı çıkınca evin kapısı arkadan kapandı. Anahtar da yoktu ve ev haliyle yanmış oldu. Ev de kiraydı üstelik. Babam bana kızmadı ve hatta akşam, o yanan somya üstünde havai fişekler patlatıp eğlenmiştik." dedi.

  • "UZLAŞAMAYACAĞIMIZ KONUSUNDA DA UZLKAŞMAK ÇOK ÖNEMLİ"

    Berk Oktay, "En son ilişkin sana neyi öğretti?" sorusunu ise "Çok net bir şey söyleyeyim; şu anda çok güzel giden bir ilişkim var. 40 yaşımın içerisindeyim. Sevgilim bana bir gün bir şey söyledi ve söylediğini anlamam uzun sürdü. Herkese de bunu tavsiye edebilirim. 'Uzlaşamayacağımız konusunda da uzlaşmamız lazım' diye bir şey söyledi. Çünkü ben fikrini fazlasıyla kabul ettirmeye çalışan ve dikte eden biriydim. Bana bu konuyu sabırla ve zamana yayarak güzelce öğretti ve bundan çok mutlu oldum. İnanın bu şekilde ilişki de toparlanıyor, birçok şeyi kafaya da daha az takıyorsunuz. O kadar doğru bir şey ki bu. Çünkü insanlar uzlaşamayabilirler. Sonuçta ben siyahım, o beyaz. Zaten kadın-erkek bambaşka canlılar. İnsanlar birbirine fikrini dikte etmeye çalıştığı zaman ilişkiler bozuluyor. Dikte etmek yerine fikrini söylüyorsun, karşıdaki de fikrini söylüyor ve 'tamam anlaşamayacağız bu konuda' diyerek anlaşamadığın konusunda anlaşıyorsun. Bu sebeple uzlaşamayacağın konusunda uzlaşmak çok önemli diye düşünüyorum." şeklinde cevapladı.

  • "İSTANBUL'DAKİ TÜM AJANSLARDA ŞANSIMI DENEDİM, HİÇ KİMSE İLGİLENMEDİ"

    Berk Oktay, "Modellik mesleğine 17 yaşında başlamışsın, modellik ile nasıl ilişki kurdun?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

    Bilirsiniz 90’larda çok revaçta olan bir meslekti modellik. Ben Kenan İmirzalıoğlu, Burak Hakkı ve Atilla Saral gibi abilerimle büyüdüm ve ondan sonra merak saldım. Annem de babam da sağ olsunlar çok destek oldular. İstanbul'daki tüm ajanslarda şansımı denedim ama hiç kimse ilgilenmedi en başta. 2001 senesinde Best Model yarışmasına katıldım ve Uğurkan Erez ile İstanbul'daki defilelerde çalışmaya başladım. 2003'te Best Model birincisi olduktan sonra yurt dışı kariyer serüvenim başladı. Milano, Güney Kore, Dubai ve Tokya’da uzun yıllar çalıştım. Tokyo’dan sonra kariyer yolculuğuma İstanbul’da devam etmeye karar verdim. Bir arkadaşımın vesilesi ile Türker İnanoğlu ile tanıştım, Türker abi bana 'Önce kamera arkasını öğreneceksin' dedi. Bu önerisi gerçekten çok faydalı oldu. Yani ben biraz tersten gitmiş oldum. Sonra zaten çok büyük isimlerle çalışma ve birçok şeyi öğrenme fırsatım oldu. Oradan da oyunculuk kariyerim ilerlemeye başladı.

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