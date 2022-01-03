"UZLAŞAMAYACAĞIMIZ KONUSUNDA DA UZLKAŞMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Berk Oktay, "En son ilişkin sana neyi öğretti?" sorusunu ise "Çok net bir şey söyleyeyim; şu anda çok güzel giden bir ilişkim var. 40 yaşımın içerisindeyim. Sevgilim bana bir gün bir şey söyledi ve söylediğini anlamam uzun sürdü. Herkese de bunu tavsiye edebilirim. 'Uzlaşamayacağımız konusunda da uzlaşmamız lazım' diye bir şey söyledi. Çünkü ben fikrini fazlasıyla kabul ettirmeye çalışan ve dikte eden biriydim. Bana bu konuyu sabırla ve zamana yayarak güzelce öğretti ve bundan çok mutlu oldum. İnanın bu şekilde ilişki de toparlanıyor, birçok şeyi kafaya da daha az takıyorsunuz. O kadar doğru bir şey ki bu. Çünkü insanlar uzlaşamayabilirler. Sonuçta ben siyahım, o beyaz. Zaten kadın-erkek bambaşka canlılar. İnsanlar birbirine fikrini dikte etmeye çalıştığı zaman ilişkiler bozuluyor. Dikte etmek yerine fikrini söylüyorsun, karşıdaki de fikrini söylüyor ve 'tamam anlaşamayacağız bu konuda' diyerek anlaşamadığın konusunda anlaşıyorsun. Bu sebeple uzlaşamayacağın konusunda uzlaşmak çok önemli diye düşünüyorum." şeklinde cevapladı.