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        Haberler Magazin Bergüzar Korel isyan etti: Bizi delirttiniz - Magazin haberleri

        Bergüzar Korel isyan etti: Bizi delirttiniz

        Bergüzar Korel, sosyal medyada yayılan yapay zekâyla hastane yatağında oluşturulmuş görseller yüzünden isyan etti; "Aile büyüklerim düşünülmeden, hiç üşenmeden bir görsel hazırlanmış; hastane yatağındayım. Ya siz nasıl mahluklarsınız? Vallahi tükettiniz bizi, delirttiniz ya gerçekten"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.07.2025 - 13:31 Güncelleme: 06.07.2025 - 13:31
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        "Bizi delirttiniz"
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        Sosyal medyada günlük hayatından kesitlere yer veren Bergüzar Korel, bu kez isyan etti. Oyuncu, yapay zekâ ile hazırlanmış sahte bir görselin internette yayılması sonrası ailesinin büyük bir endişe yaşadığını belirtti ve duruma sert tepki gösterdi.

        Bergüzar Korel, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada; "Günlerdir bir AI haberinin kâbusunu yaşıyoruz ailece... Tıklanma uğruna çoluğum çocuğum, aile büyüklerim düşünülmeden, hiç üşenmeden bir görsel hazırlanmış; hastane yatağındayım. Ya siz nasıl mahluklarsınız?" diyerek tepkisini dile getirdi.

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        Bergüzar Korel, söz konusu sahte görselin, gerçek hayatta ciddi hastalıklarla mücadele eden insanların duygularını da istismar ettiğini söyledi. Oyuncu; "Bu hastalıkla gerçekten boğuşan insanların duygularıyla ayrı, bizim duygularımızla ayrı oynuyorsunuz. Hiç mi düşünmüyorsunuz bizim de bir ailemiz olduğunu?" dedi.

        "TÜKETTİNİZ BİZİ"

        Bergüzar Korel; “Annemin telefonları durmuyor. Facebook kullanan yaş ortalaması büyük teyzeler, amcalar hepsi inanmış, annemi arıyor. Buna inanmak da garip gerçi, aklım hayalim almıyor. Vallahi tükettiniz bizi, delirttiniz ya gerçekten” diyerek sitem etti.

        Fotoğraflar: Instagram

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