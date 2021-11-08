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Bergüzar Korel'den doğum sonrası ilk sözler: Uzun ve zorlu bir maratondan çıkmış gibiyim - Magazin haberleri

Bergüzar Korel: Uzun ve zorlu bir maratondan çıkmış gibiyim

12 yıl önce meslektaşı Halit Ergenç ile nikah masasına oturan ve bu evlilikten iki oğlu bulunan Bergüzar Korel, üçüncü çocuğunu dünyaya getirmişti. Kızı Leyla'yı kucağına alan ünlü oyuncu, "Tam da gününde geldi Leyla. Uzun ve zorlu bir maratondan çıkmış gibiyim. Biraz yorgun, biraz kaygılı, çokça şaşkın ve mutlu..." dedi

08.11.2021 - 14:07 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • 2009'da evlenen Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, 5 gün önce üçüncü çocuklarını kucaklarına aldı. Ali ve Han adında iki oğlu olan Bergüzar Korel, kız bebek dünyaya getirdi.

  • "LEYLA TAM GÜNÜNDE GELDİ"

    Kızına 'Leyla' adını veren Korel, doğum sonrası duygularını dile getirdi. Hastanede çekilen siyah-beyaz fotoğrafını Instagram'dan yayınlayan ünlü oyuncu, "Tam da gününde geldi Leyla. Benim her zamanki tezcanlılığıma inat hem gelişi hem de zamanlamasıyla daha hayata gözlerini açtığı ilk andan itibaren bundan sonra her şeyin çok da benim kontrolümde olamayacağını göstererek sanki..." dedi.

  • "UZUN VE ZORLU BİR MARATONDAN ÇIKMIŞ GİBİYİM"

    Uzun ve zorlu bir maratondan çıkmış gibi hissettiğini ifade eden Bergüzar Korel, sözlerine, "Biraz yorgun, biraz kaygılı, çokça şaşkın ve mutlu... Bin şükür Leyla’nın da, benim de sağlığımız yerinde. Hepinizin iyi dilekleri, duaları, mesajları en önemlisi varlığınız için bin kez teşekkür ederim. Hepsi güç verdi bize." şeklinde devam etti.

    "HAYAT; EN ÇOK SANA TEŞEKKÜR EDERİM"

    Oyuncu, son olarak, "Teşekkür etmek istediğim çok insan var. Bu hafta biraz böyle geçecek şimdiden söyleyeyim ama en çok hayat; sana teşekkür ederim. Her şey için..." ifadelerini kullandı.

  • "HİÇ BEKLEMEDİĞİMİZ ANDA GELDİ" DEMİŞTİ

    Bergüzar Korel, "Dünya olarak öyle zor bir süreç yaşadık ki, artık her şeye şükreder hale geldik. Allah nasip etti. Bebek haberi hiç beklemediğimiz bir anda, sürpriz bir şekilde geldi. Bundan sonra bize laf söylemek düşmez. 'Allah da onun gücünü verecek herhalde' diyorum." diye konuşmuştu.

  • "ŞOKE OLDUK!"

    İptal olan dizi projesiyle alakalı da açıklama yapan Bergüzar Korel, "Çalışmalar devam ederken doktor kontrolünde hamile olduğumu öğrendim. Halit ile beraberdik ve şoke olduk. Ondan sonra 'Böyle bir durumumuz var, devam edelim' dedik. O sırada koronavirüs vakaları çok arttı. Hem yapımcı ve yönetmenimiz çok çekindiler ve dediler ki; her türlü konforu sağlayacağız ama bunun garantisi yok. O dönem vaka sayısı 50 bine ulaşmıştı. Ara vermemiz lazımdı. Karnım çok hızlı büyümeye başladı. Fiziksel olarak projede olmam mümkün değildi. Ben de dedim ki; başka bir arkadaşımla devam edin, onlarda projeyi rafa kaldırdı." ifadelerini kullanmıştı.

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