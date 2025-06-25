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        Haberler Magazin Bergüzar Korel'den denizde bikinili pozlar - Magazin haberleri

        Bergüzar Korel'den denizde bikinili pozlar

        Havaların ısınmasıyla soluğu tatil beldesinde alan Bergüzar Korel, denizin için bikinili poz verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2025 - 09:05 Güncelleme: 25.06.2025 - 10:39
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        Yaz mevsiminin gelmesiyle güneşin ve denizin keyfini çıkarmak için tatil beldesine giden ünlülerden biri de Bergüzar Korel.

        Tüm gün boyunca güneşlenip denize giren oyuncu, bronz halini sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

        Mor renkli bir bikini giyen oyuncu, denizin içinde arkadaşına poz verdi.

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        #Bergüzar Korel

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