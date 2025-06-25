Bergüzar Korel'den denizde bikinili pozlar
Havaların ısınmasıyla soluğu tatil beldesinde alan Bergüzar Korel, denizin için bikinili poz verdi
Giriş: 25.06.2025 - 09:05 Güncelleme: 25.06.2025 - 10:39
Yaz mevsiminin gelmesiyle güneşin ve denizin keyfini çıkarmak için tatil beldesine giden ünlülerden biri de Bergüzar Korel.
Tüm gün boyunca güneşlenip denize giren oyuncu, bronz halini sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.
Mor renkli bir bikini giyen oyuncu, denizin içinde arkadaşına poz verdi.
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