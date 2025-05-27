Bergüzar Korel: Her akşam dondurma yediğim tatil
8 ayda 25 kilo vererek formuna kavuşan Bergüzar Korel, tatilinden kesitleri paylaşmaya devam ediyor
Giriş: 27.05.2025 - 18:05 Güncelleme: 27.05.2025 - 18:20
Bergüzar Korel, tatil sezonunu açtı. Havaların ısınmasıyla birlikte denizin ve güneşin keyfini çıkaran oyuncu, tatilden kesitlerini paylaşmayı sürdürüyor.
Ünlü oyuncu, yeni paylaşımına; "Aşırı yediğim, feci ve komik bir şekilde yandığım, bebelerimle koyun koyuna erkenden uyuduğum, her akşam dondurma yediğim, yasemin kokularıyla uyandığım bir tatil" notunu düştü.
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