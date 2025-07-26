Bergama Tiyatro Festivali 22 Ağustos'ta başlıyor

2018’den bu yana Bergama’nın tarihi dokusunu sanatla buluşturan Bergama Tiyatro Festivali, bu yıl yalnızca bir edisyon değil; kültürle dönüşen bir yapının taşıyıcısı olmayı hedefleyen yeni bir yolculuğa çıkıyor. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkıları, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bergama Belediyesi’nin paydaşlığında; Bergama Ticaret Odası (BERTO), Bergama’yı Sevenler Turizm Derneği (BSTD), Ne Yerde Ne Gökte Derneği ve Bergamalı işletmelerin destekleriyle yeni dönemine adım atacak olan festival, yerel dinamiklerle güçlenen yapısı ve artan toplumsal katılımıyla, kentle beraber düşünen ve üreten çok katmanlı bir kültürel yapı inşa etmeyi hedefliyor. Yerel yönetimden gençlere, esnaftan sivil topluma uzanan geniş bir sahiplenmeyle şekillenen bu yeni yaklaşım, festivalin bundan böyle yalnızca kentle değil, kentliyle birlikte kurulan bir zeminde var olmasına olanak sağlıyor.

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Bu dönüşümle birlikte Bergama Tiyatro Festivali, yalnızca birkaç gün süren bir buluşma olmanın ötesine geçerek, yıl boyunca sürecek kapasite geliştirme programları, çeşitli kültürel etkinlikler ve Bergama’ya ait bir kültür politikası geliştirme hedefiyle, çok katmanlı bir sürecin inşasını amaçlıyor.

Bu yıl Ateş Çelik sponsorluğunda 22-23-24 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek bu özel buluşma, alışılmış festival programının ötesine geçerek; bugüne dek edinilen deneyimlerin paylaşıldığı, dönüşüm hedeflerinin odağında bir yapı inşasının ilk adımlarının Bergamalılar ve gençlerle birlikte atıldığı bir deneme süreci olacak. Bu yeni süreç, Bergama’nın kültürel geleceğini birlikte kurma çağrısını da içinde barındıran Bergama’nın kültür stratejisinin, kültür politikaları ekseninde oluşturma yolculuğunun da tohumlarını atacak.