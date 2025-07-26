Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Bergama Tiyatro Festivali 22 Ağustos'ta başlıyor

        Bergama Tiyatro Festivali 22 Ağustos'ta başlıyor

        Dönüşüm odaklı yeni bir yapının inşasına başlayan Bergama Tiyatro Festivali, bu yıl 22-23-24 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2025 - 10:11 Güncelleme: 26.07.2025 - 10:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bergama Tiyatro Festivali 22 Ağustos'ta başlıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        2018’den bu yana Bergama’nın tarihi dokusunu sanatla buluşturan Bergama Tiyatro Festivali, bu yıl yalnızca bir edisyon değil; kültürle dönüşen bir yapının taşıyıcısı olmayı hedefleyen yeni bir yolculuğa çıkıyor. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkıları, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bergama Belediyesi’nin paydaşlığında; Bergama Ticaret Odası (BERTO), Bergama’yı Sevenler Turizm Derneği (BSTD), Ne Yerde Ne Gökte Derneği ve Bergamalı işletmelerin destekleriyle yeni dönemine adım atacak olan festival, yerel dinamiklerle güçlenen yapısı ve artan toplumsal katılımıyla, kentle beraber düşünen ve üreten çok katmanlı bir kültürel yapı inşa etmeyi hedefliyor. Yerel yönetimden gençlere, esnaftan sivil topluma uzanan geniş bir sahiplenmeyle şekillenen bu yeni yaklaşım, festivalin bundan böyle yalnızca kentle değil, kentliyle birlikte kurulan bir zeminde var olmasına olanak sağlıyor.

        Bu dönüşümle birlikte Bergama Tiyatro Festivali, yalnızca birkaç gün süren bir buluşma olmanın ötesine geçerek, yıl boyunca sürecek kapasite geliştirme programları, çeşitli kültürel etkinlikler ve Bergama’ya ait bir kültür politikası geliştirme hedefiyle, çok katmanlı bir sürecin inşasını amaçlıyor.

        Bu yıl Ateş Çelik sponsorluğunda 22-23-24 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek bu özel buluşma, alışılmış festival programının ötesine geçerek; bugüne dek edinilen deneyimlerin paylaşıldığı, dönüşüm hedeflerinin odağında bir yapı inşasının ilk adımlarının Bergamalılar ve gençlerle birlikte atıldığı bir deneme süreci olacak. Bu yeni süreç, Bergama’nın kültürel geleceğini birlikte kurma çağrısını da içinde barındıran Bergama’nın kültür stratejisinin, kültür politikaları ekseninde oluşturma yolculuğunun da tohumlarını atacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bergama Tiyatro Festivali
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2 asker şehit oldu
        2 asker şehit oldu
        4 kentte orman yangını
        4 kentte orman yangını
        Bakan Şimşek'ten kredi notu açıklaması
        Bakan Şimşek'ten kredi notu açıklaması
        Moody's'den Türkiye kararı
        Moody's'den Türkiye kararı
        Emekli işçiye ücret garantisi var mı?
        Emekli işçiye ücret garantisi var mı?
        Sıcak hava ve kuvvetli poyraz uyarısı
        Sıcak hava ve kuvvetli poyraz uyarısı
        Okan Buruk'tan transfer ve ayrılık açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer ve ayrılık açıklaması!
        İnternet yargılamaları
        İnternet yargılamaları
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Sıcakta gelen sessiz tehlike!
        Sıcakta gelen sessiz tehlike!
        F.Bahçe'den Stegan Ortega bombası!
        F.Bahçe'den Stegan Ortega bombası!
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        Altın hırsızları polise ateş açtı: 4 polis yaralandı
        Altın hırsızları polise ateş açtı: 4 polis yaralandı
        Portekiz'den flaş Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        Portekiz'den flaş Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        Bülent Ersoy’un korku dolu anları
        Bülent Ersoy’un korku dolu anları
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        Tesla yeni sipariş almayı durdurdu
        Tesla yeni sipariş almayı durdurdu
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        Starmer'dan Filistin devletinin tanınmasına dair açıklama
        Starmer'dan Filistin devletinin tanınmasına dair açıklama
        Trump: Macron'un sözünün bir ağırlığı yok
        Trump: Macron'un sözünün bir ağırlığı yok
        Habertürk Anasayfa