Berfu Yenenler: Yazlık biri

Yaz sezonunu açan BerfuYenenler ile Eser Yenenler çifti, çocukları, Kuzey ve Mete ile keyifli bir aile tatili yapıyor.

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Çocuklar kumda eğlenirken, Berfu Yenenler ile Eser Yenenler güneşlenerek dinlendi.

Eser Yenenler, eşi Berfu Yenenler'in fotoğraflarını kendi elleriyle çekti.

Berfu Yenenler ise eşinin çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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Berfu Yenenler, paylaşımlarına ise "Yazlık biri" notunu ekledi.

Fotoğraflar: Instagram