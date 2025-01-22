Berfu Yenenler: Yangında; Mete'nin okul arkadaşı ve ailesi hayatını kaybetti

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın, faciaya neden oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün akşam saatlerinde hayatını kaybedenlerin sayınının 76'ya yükseldiğini açıkladı.

Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi Haberi Görüntüle

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Türkiye'yi yasa boğan yangın faciasında Eser Yenenler'in 3 yaşındaki oğlu Mete'nin okul öncesi eğitimden sınıf arkadaşı ve ailesi de yaşamını yitirdi.

"AKLIMI KAÇIRMAK ÜZEREYİM"

Berfu Yenenler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Mete'nin okul arkadaşlarından biri ailesiyle birlikte hayatını kaybetti. Bir yarı yıl tatili ve her çocuklu aile, her tatile çıkan orada olabilirdi. Aklımı kaçırmak üzereyim. Biliyorum binlerce stori de atsam yetmiyor. Hiçbir şey de değişmiyor bu ihmallerle yaşamaktan, ya aklımızı ya canımızı kaybediyoruz. Bir kişi de çıkıp demiyor ki; 'Bizim suçumuz...' Utanır mı birileri sanmam..." ifadelerini kullandı.

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