Berfu Yenenler: Sahneye çıkıp güldürecek gücümüz yok

Bolu - Kartalkaya'da meydana gelen yangın faciasında 78 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Ülkemizi yasa boğan facia sonrasında Eser Yenenlerin Eşi Berfu Yenenler, bugün Samsun'da gerçekleşmesi planlanan 'Çift Terapisi' adlı gösterilerini iptal ettiklerini duyurdu.

"SAHNEYE ÇIKIP 1.5 SAAT GÜLDÜRECEK GÜCÜMÜZ YOK"

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Berfu Yenenler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; "Çok üzülerek yarınki 'Çift Terapisi' Samsun stand - up gösterimizi iptal etme kararı aldığımızı duyurmak istiyorum. Sebebi tamamen yaşadığımız olay sebebiyle gülmeye ve güldürmeye yüzümüzün olmamasından kaynaklı. Hayatımıza ve işlerimize devam ediyoruz arka planda tabii ki ama sahneye çıkıp, 1.5 saat güldürecek gücümüz yoktu. Samsun, biz yine en güzel günlerde kavuşuruz olur mu? Gösterimizi sold - out yapan hepinizi gözlerinizden öpüyoruz."