Beretta Famila Schio: 83 - ÇBK Mersin: 71 | MAÇ SONUCU
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur beşinci maçı E Grubu'nda ÇBK Mersin, deplasmanda İtalya'nın Beretta Famila Schio takımına 83-71 yenildi. Bu sonucun ardından temsilcimiz ÇBK Mersin, organizasyondaki ilk mağlubiyetini aldı.
ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi E Grubu ikinci tur beşinci maçında deplasmanda İtalyan ekibi Beretta Famila Schio'ya 83-71 mağlup oldu.
Palazzetto Livio Romare Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk periyodu 23-16 önde tamamlayan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 48-37 önde gitti.
Üçüncü çeyrekte de iyi oyununu sürdüren Beretta Famila Schio, bu periyodu 64-54, mücadeleyi de 83-71 kazandı.
Bu sonuçla ÇBK Mersin, organizasyondaki ilk yenilgisini yaşadı.