Beren Saat’ten Kenan Doğulu’ya: İyi ki doğdun, seni seviyorum - Magazin haberleri

Beren Saat’ten Kenan Doğulu’ya: İyi ki doğdun, seni seviyorum - Magazin haberleri

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, 51'inci yaşına adım attı. 2014'te evlendiği oyuncu Beren Saat, eşinin doğum gününü sosyal medya üzerinden yaptığı romantik bir paylaşımla kutladı. Saat, Kenan Doğulu'nun bir fotoğrafını yayımlayarak altına; "İyi ki doğdun. Seni seviyorum" notunu düştü.

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