Berber koltuğunda kardeşini öldürmüştü! Dehşeti anlattı!

Samsun'da olay, 27 Mayıs günü saat 16.00 sıralarında İlkadım ilçesine bağlı Zafer Mahallesi, Divitçioğlu Caddesi’ndeki bir berberde meydana geldi.

Ahmet Kol (46) berbere girip, aralarında husumet bulunan ve bu sırada tıraş olan kardeşi Barış Kol’u (43) tabancayla ensesinden vurdu.

DHA'da yer alan habere göre Ahmet Kol kaçarken, Barış Kol ise kanlar içerisinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 54 ayrı güvenlik kamerasındaki 213 saatlik görüntüyü izledi. Yapılan çalışmalar sonucunda Ahmet Kol, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi’ndeki saklandığı evde suç aleti tabancayla birlikte yakalandı.

Soruşturma devamında ekipler, şüpheliye yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla M.S. (46) ve A.S.’yi (58) de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, dün adliyeye sevk edildi.

Akciğer kanseri olan Kol kardeşlerin babası Hüseyin Kol da dün tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirdi. Baba Hüseyin Kol’un, 7 Mart 1998'de Samsun E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 1'inci Müdürü Zeki Bayrak’ın öldürülmesi olayında 'Azmettirme' suçundan 20 yıl, 2009'da yürütülen soruşturmada 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası bulunduğu, 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' ile 'Tefecilik yapmak' suçundan 42 bin 500 lira cezası olduğu ve Interpol tarafından uluslararası yakalama kararıyla aranırken polis ekipleri tarafından 23 Mart’ta yakalandığı belirtildi.

BABA OĞUL DEFNEDİLDİ

Hüseyin Kol ve oğlu Barış Kol’un cenazesi, dün öğle vakti İlkadım ilçesindeki Büyük Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Canik ilçesi Hasköy Pelitli Mezarlığı’na defnedildi.

"BENİ VURUR DİYE ATEŞ ETTİM"

Kardeşi Barış Kol’u tabancayla ensesinden vurarak öldüren Ahmet Kol savcıya verdiği ifadede olayı anlattı: Olay günü O.C. ile hastaneye gidecektik. Babam kanser olmasından dolayı hastanede yatıyordu. Hastaneden önce benim olan otoparktan parayı almak istedim. Kardeşim Barış’a ait arabayı gördüm. Adamları bana Barış’ın berberde olduğunu söyledi. Kendisi cezaevinden çıktıktan sonra tüm aileye hakaret içerikli mesaj atıyordu. Uzun süre karşılık vermedim.

"SİLAHIN HOROZUNU GERİ ÇEKTİ"

İçeri girdim, Barış oturmuştu, arkası dönüktü. Yanına gittim, ‘Ne oldu beni mi vuracaksın’ dedim ‘Evet vuracağım’ dedi. Kalk konuşalım dedim. Örtünün altından silahı çıkardığını gördüm, horozu geri çekti. Döneceğini anlayınca panikle ateş ettim. Barış’ın adamları orada olduğu için kaçtım. Oradan A.S.’ye ait hurdacıya gittim ara sokaklardan.

"AMACIM ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ"

Amacım öldürmek değildi, öyle bir amacım olsaydı girer girmez ateş ederdim. Silah çekip horozu kaldırmamış olsaydı belimden silahı çıkarmazdım. Beni vurabileceği endişesiyle ateş ettim. Keşke berbere girmemiş olsaydım. Amacım aramızdaki sorunu tatlıya bağlamaktı” dedi.

KATİL AĞABEY TUTUKLANDI

Ahmet Kol tutuklama talebiyle, M.S. ile A.S. ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ahmet Kol, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanırken, M.S. ile A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.