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        Haberler Bilgi Gündem BERAT KANDİLİ TARİHİ 2025 | Berat Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek?

        2025 Berat Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek?

        Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi idrak edilen Berat gecesi için bekleyiş başladı. Berat Kandili, İslam dünyasında manevi anlam taşıyan beş mübarek kandil gecesinden biri olup, arınma, temize çıkma günahların affedildiği, duaların kabul edildiği bir gecedir. Kandile sayılı günler kala, Berat Kandili'nin idrak edileceği tarih gündemdeki yerini aldı. Peki, "Berat Kandili ne zaman?" İşte 2025 Berat Kandili tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 23:11 Güncelleme: 04.02.2025 - 23:11
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        • 1

          Berat, Arapça'da "temize çıkma" anlamını taşımaktadır. İslam inancına göre bu gecenin bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle mübarek geceye, günahların affı ve kulların temize çıkarılması Rahmet Gecesi gibi adlar da verilmiştir. Peki, "Berat Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek?" İşte 2025 Berat Kandili'nin idrak edileceği tarih...

        • 2

          2025 BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

          Berat Kandili 13 Şubat 2025 Perşembe günü idrak edilecek.

        • 3

          BERAT KANDİLİ’NİN FAZİLETİ, ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

          Kandiller ve benzeri geceler; iman, ibadet ve düşünce hayatımız bakımından kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe etmemiz, geleceğimizi planlama ve ümitlerimizi tazelememiz için büyük bir fırsattır.

          Bu gece münasebetiyle, içimizdeki manevi duyguların sesine kulak vererek günahlarımıza tövbe etmeli, tüm Müslümanlar ve insanlık için Allah’a dua ve niyazda bulunmalıyız.

          Yüce Allah, bu gecede ilahi rahmetini bol bol indirmekte, rızık ve şifâ kapılarını sonuna kadar açarak, bizleri sonsuz ikramlarına davet etmektedir. Berat kandilinin aydınlattığı manevi ortam, bizlere dengeli bir hayat kurma bilinci sağlamakta, kendimizi gözden geçirme ve yenileme imkanı sunmaktadır.

        • 4

          BERAT GECESİ'NDE NE OLMUŞTUR?

          Berat Kandili, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.

          Hazreti Muhammed'in, Berat Gecesine ilişkin şöyle buyurduğu ifade edilir: "Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur.

          Bu gecede Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye "Berat Gecesi" denilmiştir. Berat gecesi hicri aylardan şaban ayının onbeşinci gecesidir. Berat Gecesi İslam alemi için en hayırlı gecelerden biridir. Zira bu gece amel defteri yazılır.

        • 5

          BERAT NE DEMEKTİR?

          Berat, Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Kur'an'da Berae kökünden 25 kelime bulunmakta olup, bunlardan sadece iki tanesi Beraet şeklinde geçmektedir. Berâet, iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin herhangi bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğün bulunmaması anlamındadır. Istılah olarak berat ise, Allah’ın affı ve bağışlaması, günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelmektedir. Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah'ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır.

          Bu gecede Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye "Berat Gecesi" denilmiştir. Berat gecesi hicri aylardan şaban ayının on beşinci gecesidir. Berat Gecesi için Arapça eserlerde "şabanın ortasındaki gece", "mübarek gece", "rahmet gecesi" ve "sak (belge) gecesi" manalarına gelen terkipler kullanılmaktadır. Berat Gecesi, Müslümanlarca kutsal sayılmış, bu gecenin diğer gecelerden farklı bir şekilde ibadetle geçirilmesi adet halini almıştır.

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