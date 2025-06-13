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        Haberler Bilgi Ekonomi BENZİNE ZAM GELDİ! Benzine ne kadar zam geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? 13 Haziran 2025 İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları

        Araç sahipleri dikkat: Benzine zam geldi! Benzine ne kadar zam geldi, litre fiyatı kaç TL oldu?

        Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansımaya devam ediyor. LPG, motorin ve benzin fiyatları ile ilgili değişiklikler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Bugün akaryakıt ürünlerinden benzine zam geldi. Zam ile birlikte Antalya, Diyarbakır gibi bazı şehirlerde benzinin litresi 50 TL'yi aştı. Peki, benzine ne kadar zam geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? İşte 13 Haziran 2025 İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2025 - 08:50 Güncelleme: 13.06.2025 - 09:17
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        • 1

          Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve brent petrol fiyatlarındaki yükseliş, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. Benzin, motorin ve LPG’ye uygulanan zam veya indirimler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Bugün benzine zam geldi. Yeni fiyatlar gece yarısı itibarıyla tabelaya yansıdı. Peki, benzine ne kadar zam geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? İşte 13 Haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları ile İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatı...

        • 2

          BENZİNE ZAM GELDİ

          Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, benzine zam olarak yansıdı.

          Benzinin litre fiyatına 1 lira 46 kuruş zam geldi. Fiyatlar, 13 Haziran Cuma günü itibarıyla tabelaya yansıdı. Zam ile birlikte Antalya, Diyarbakır gibi bazı şehirlerde benzinin litresi 50 TL'yi aştı.

        • 3

          MOTORİNE VE LPG’YE ZAM VEYA İNDİRİM GELECEK Mİ?

          Benzinin ardından motorine de zam gelmesi bekleniyor.

          Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, motorinin litre fiyatına 14 Haziran Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira civarında zam bekleniyor.

          LPG fiyatlarında ise zam ya da indirim beklenmiyor.

        • 4

          İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 48.39 TL

          Motorin litre fiyatı: 46.23 TL

          LPG litre fiyatı: 25.09 TL

        • 5

          İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 46.77 TL

          Motorin litre fiyatı: 46.11 TL

          LPG litre fiyatı: 24.49 TL

        • 6

          ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 49.08 TL

          Motorin litre fiyatı: 47.10 TL

          LPG litre fiyatı: 24.99 TL

        • 7

          İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 49.41 TL

          Motorin litre fiyatı: 47.43 TL

          LPG litre fiyatı: 24.94 TL

        • 8

          DİYARBAKIR AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 50.40 TL

          Motorin litre fiyatı: 48.44 TL

          LPG litre fiyatı: 25.14 TL

          ANTALYA AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 50.23 TL

          Motorin litre fiyatı: 48.22 TL

          LPG litre fiyatı: 25.19 TL

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