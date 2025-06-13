Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve brent petrol fiyatlarındaki yükseliş, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. Benzin, motorin ve LPG’ye uygulanan zam veya indirimler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Bugün benzine zam geldi. Yeni fiyatlar gece yarısı itibarıyla tabelaya yansıdı. Peki, benzine ne kadar zam geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? İşte 13 Haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları ile İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatı...