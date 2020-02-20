Başarılı oyuncu kadrosuyla TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Benim Adım Melek 22. bölüm fragmanı dün yayınlandı. Fragmanın yayınlanmasının ardından dizi severler fragmanda neler olup bittiğini merak ediyor. İşte Benim Adım Melek dizisi yeni bölüm fragmanı...

Benim Adım Melek konusu

Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurgulayan Benim Adım Melek; Melek’in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. Nehir Erdoğan’ın Melek karakterine hayat verdiği dizide bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor.

Melek, yaşadıklarından dolayı üç çocuğuyla baba ocağına dönerken bir yandan gözü yükseklerde olan kızı Defne’nin (Rabia Soytürk) başına buyrukluğu ve isyankarlığıyla mücadele edip, diğer yandan oğlu Kerem’in (Ulvi Kahyaoğlu) futbol sevdası yüzünden başına gelenlerle ve kavgacı tavırlarıyla uğraşacak. Küçük oğlu Seyit Ali (Poyraz Ar) ise her durumda mutlu olacak bir şey bulan hayat dolu karakteriyle her daim annesinin neşe kaynağı olmayı başaracak.

Benim Adım Melek 22. bölüm fragmanı

İzlemek için tıklayınız...

https://www.youtube.com/watch?v=NZ7T6ODO2eI