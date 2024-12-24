Benfica sahasında Estoril'i devirdi ve zirveye yerleşti!

Portekiz Ligi 15. hafta maçında Benfica, sahasında Estoril ile karşılaştı. Benfica, sahasında oynadığı maçı 3-0 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Pavlidis, 73 ve 90+4. dakikalarda Zeki Amdouni kaydetti.

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Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü maça 11'de başladı. Kerem 84. dakikada oyundan alındı. Orkun 90 dakika sahada kaldı.

Benfica bu sonucun ardından puanını 38'e çıkardı ve ligde liderliğe yükseldi. Estoril ise 14 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Benfica, Sporting ile karşılaşacak. Estoril ise Moreirense ile karşılaşacak.