Benfica - Chelsea maçı için nefesler tutuldu. Zorlu mücadele öncesinde, milli yıldızlarımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün Chelsea karşısında forma giyip giymeyeceği merak konusu oldu. Peki, "Benfica - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynayacak mı?" İşte Benfica - Chelsea maçı muhtemel 11'leri...