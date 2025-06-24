Benfica - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler
Bayern Münih, FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu üçüncü maçında Benfica ile karşı karşıya geliyor. Benfica, iki maçta topladığı 4 puanla grupta ikinci sırada yer alırken, Bayern Münih karşısında yenilgi almaması durumunda bir üst tura yükselecek. Bank of America Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde, Benfica - Bayern Münih maç saati ve yayıncı kuruluşu gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Benfica - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Benfica - Bayern Münih maçı TRT1 canlı izle ekranı...
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Benfica - Bayern Münih maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Kritik mücadeleye kısa bir süre kalırken, Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun oynayıp oynamayacağı merak konusu oldu. Dünya Kupası C Grubu'nda Bayern Münih 2'de 2 yaparak 6 puanla zirvede yer alırken, Benfica ise bir galibiyet bir beraberlikle 4 puan ile 2. sırada bulunuyor. Peki, "Benfica - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynayacak mı?" İşte TRT1 canlı izle ekranı...
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BENFICA-BAYERN MUNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Benfica-Bayern Münih maçı 24 Haziran Salı bu akşam saat 22:00'de oynanacak.
Mücadeleyi Fransız hakem François Letexier yönetecek. Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ile Mehdi Rahmouni üstlenecek.
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BENFICA-BAYERN MUNIH MAÇI HANGİ KANALDA?
Bank of America Stadyumu'nda oynanacak Benfica-Bayern Münih maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
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ORKUN KÖKÇÜ VE KEREM AKTÜRKOĞLU OYNAYACAK MI?
Milli yıldızlarımız Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun Bayern Münih karşısında ilk 11'de oynaması bekleniyor.
MUHTEMEL 11'LER
Benfica: Trubin; Aursnes, Silva, Otamendi, Carreras; Barreiro, Orkun Kökçü; Di Maria, Prestianni, Kerem Aktürkoğlu; Pavlidis
Bayern Munich: Neuer; Laimer, Tah, Stanisic, Guerreiro; Kimmich, Goretzka; Olise, Musiala, Coman; Kane
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