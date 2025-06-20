Benfica - Auckland City: 6-0 (MAÇ SONUCU)
Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında Auckland City'i 6-0 mağlup etti.
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu'nda Portekiz temsilcisi Benfica, Yeni Zelanda ekibi Auckland City'i 6-0 yendi.
ABD'nin Orlando şehrindeki Inter&Co Stadı'nda oynanan C Grubu ikinci maçında Benfica ile Auckland City karşılaştı.
Benfica, 45+8 ve 90+8. dakikada penaltılardan Angel Di Maria, 53. dakikada Vangelis Pavlidis, 63. dakikada Renato Sanches, 76 ve 78. dakikada Leandro Barreiro'nun kaydettiği gollerle maçı 6-0 kazanarak turnuvadaki ilk galibiyetini aldı.
Portekiz ekibinde maça ilk 11'de başlayan milli futbolculardan Orkun Kökçü 61, Kerem Aktürkoğlu da 62 dakika sahada kaldı.
Karşılaşmanın ikinci yarısı hava muhalefeti nedeniyle yaklaşık iki saat gecikmeli başladı.