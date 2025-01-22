Benfica: 4 - Barcelona: 5 | MAÇ SONUCU
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Benfica sahasında Barcelona'yı ağırladı. 9 golün çıktığı mücadeleyi Katalan temsilcisi 5-4 kazandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. hafta karşılaşmasında Benfica ile Barcelona kozlarını paylaştı. Gol düellosuna sahne olan mücadele, konuk takımın 5-4 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Benfica'nın gollerini Vangelis Pavlidis (3) ve Ronald Araujo (k.k) kaydederken; Barcelona'nın golleri ise Robert Lewandowski (2), Raphinha (2) ve Eric Garcia'dan geldi.
Milli oyuncularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü maça ilk 11'de başladı. Kerem 70 dakika, Orkun ise 80 dakika süre aldı.
Bu sonucun ardından Benfica 10 puanda kaldı, Barcelona ise 18 puana ulaştı.
Ligin 8. ve son haftasında Barcelona sahasında Atalanta'yı konuk edecek. Benfica ise Juventus deplasmanında sahne alacak.