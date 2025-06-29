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        Haberler Spor Futbol Benfica: 1 - Chelsea: 4 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Benfica: 1 - Chelsea: 4 | MAÇ SONUCU

        FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Chelsea, normal süresi 1-1 biten karşılaşmanın uzatmalarında Benfica'yı 4-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Bank of America Stadyumu'nda oynanan müsabaka, olumsuz hava şartları nedeniyle 86. dakikada durduruldu ve 1 saat 55 dakika sonra kaldığı yerden devam etti. Karşılaşma toplam 4 saat 40 dakika sürdü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.06.2025 - 04:02 Güncelleme: 29.06.2025 - 04:02
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        4 saat 40 dakikalık maçta tur Chelsea'nin!
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        FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Benfica ile Chelsea karşı karşıya geldi.

        Bank of America Stadyumu'nda oynanan müsabakanın normal süresi 1-1 berabere biterken, uzatmalarda 4-1'lik skorla galibiyete ulaşan Chelsea, adını çeyrek finale yazdırdı.

        Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 64'te Reece James, 108'de Christopher Nkunku, 114'te Pedro Neto ve 117. dakikada Kiernan Dewsbury-Hall atarken, Benfica'nın tek golünü ise 90+5. dakikada penaltıdan Angel Di Maria kaydetti.

        Ayrıca Benfica'da Prestianni 92. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

        Bu karşılaşma ardından İngiliz ekibi, çeyrek finalde Botafogo'yu uzatmalarda 1-0'la geçen Palmeiras'ın rakibi oldu.

        KEREM VE ORKUN OYNADI

        Benfica - Chelsa maçında Orkun Kökçü ilk 11'de yer aldı ve 86 dakika forma giydi. Kerem Aktürkoğlu ise ikinci yarıda oyunda dahil olarak 45 dakika kendini gösterdi.

        MAÇ ERTELENMİŞTİ

        Benfica - Chelsea maçı 85. dakikada hava koşulları nedeniyle tatil edilmişti.

        3.40'TA MAÇ BİTTİ

        Türkiye saati ile 23.00'de başlayan mücadele 3.40'ta sona erdi.

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