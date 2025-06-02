Kurban Bayramı’nın 6-9 Haziran tarihlerine denk gelmesi, memur ve emekli maaşlarının ne zaman yatırılacağı sorusunu yeniden gündeme getirdi. Her ay belirli tarihlerde maaşlarını alan milyonlarca vatandaş, bayram öncesinde bir ödeme değişikliği olup olmayacağını merak ediyor. Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan son açıklama dikkatle takip ediliyor. Peki, bayram öncesi memur ve emeklilere maaş ödemesi erkene alınacak mı? İşte SSK, Bağ-Kur ve memurlar için güncel ödeme tarihleri ve detaylar...