Bella Hadid yeni sevgilisiyle aşka geldi
Bir süredir Lyme hastalığıyla mücadele eden Bella Hadid, yeni bir aşka yelken açtı. Gönlünü binici Adan Banuelos'a kaptıran Hadid, yeni sevgilisiyle Teksas'ın Fort Worth şehrinin sokaklarında öpüşürken görüntülendi
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Bir süredir başı yıllar önce kaptığı ve keneden kaynaklanan Lyme hastalığı nedeniyle dertte olan Filistin asıllı ABD'li model Bella Hadid, gördüğü tedavi nedeniyle podyumlara ara vermişti.
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Bella Hadid, yeni bir aşka yelken açtı. 27 yaşındaki model, gönlünü Meksika kökenli ABD'li binici Adan Banuelos'a kaptırdı.
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Bella Hadid, yeni aşkı Adan Banuelos ile Teksas'ın Fort Worth şehrinin sokaklarında yürüyüş yaparken görüntülendi.
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Bir ara romantik anlar yaşayan Bella Hadid ile Adan Banuelos birbirlerini öpücüklere boğdu.
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Bella Hadid ile Adan Banuelos çiftinin o anları objektiflere böyle yansıdı.
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AT YARIŞI DÜNYASINDA TANINAN BİR İSİM
Adam Banuelos, ödüllü bir binici ve Teksas'ta oldukça ünlü biri.
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ADINI ULUSAL AT BİNİCİLERİ ONUR LİSTESİ'NE YAZDIRDI
Adan Banuelos, 2017'de bütün zamanların en genç üyelerinden biri olarak Ulusal At Binicileri Onur Listesi'ne adını yazdırdı. Rodeo yarışlarına katılan Adan, aynı zamanda bir binicilik eğitmeni.
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BELLA DA ATLARI ÇOK SEVİYOR
Bu yeni ilişkiyle ilgili en çok merak edilenlerden biri de Bella Hadid ile Adan Banuelos'un nasıl tanıştığı. Bu kesin ve net olarak bilinmiyor. Ancak büyük olasılıkla Bella ile Adan bu binicilik tutkusu sayesinde tanıştı.
Top model Bella Hadid ayrıca atlara olan tutkusuyla biliniyor. Çocukluğundan beri atları seven ve annesinin çiftliğinde at binen Hadid ile Banuelos'u bir araya getirenin de ikisinin bu ortak tutkusu olduğu ileri sürülüyor.
Fotoğraflar: Bacgrid USA, Instagram, Avalon