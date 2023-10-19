BELLA DA ATLARI ÇOK SEVİYOR

Bu yeni ilişkiyle ilgili en çok merak edilenlerden biri de Bella Hadid ile Adan Banuelos'un nasıl tanıştığı. Bu kesin ve net olarak bilinmiyor. Ancak büyük olasılıkla Bella ile Adan bu binicilik tutkusu sayesinde tanıştı.

Top model Bella Hadid ayrıca atlara olan tutkusuyla biliniyor. Çocukluğundan beri atları seven ve annesinin çiftliğinde at binen Hadid ile Banuelos'u bir araya getirenin de ikisinin bu ortak tutkusu olduğu ileri sürülüyor.

Fotoğraflar: Bacgrid USA, Instagram, Avalon