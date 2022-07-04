AŞK ÖPÜCÜĞÜ

'ARKADAŞLIK AŞKA DÖNÜŞTÜ' İDDİASI

Hadid ile Kalman'ın ilişkilerinin ortaya çıkmasının ardından çift ile alakalı çeşitli yorumlar yapılmıştı. Bunlardan biri de Hadid ve Kalman, önceden iyi arkadaştı. Bella Hadid ile Marc Kalman'ın arasındaki yakınlık daha sonra da romantik bir ilişkiye dönüştü.