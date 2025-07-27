Bella Hadid, çocukluk fotoğraflarıyla seslendi: Filistin’e özgürlük

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, Filistin'e verdiği destekle sık sık gündeme geliyor.

REKLAM advertisement1

Filistin kökenli ABD’li model, son olarak sosyal medya hesabından çocukluk fotoğraflarını paylaştı.

Bella Hadid, paylaşımlarıyla hem duygusal anlara yer verdi hem de Filistin’e olan desteğini yineledi.

REKLAM

Bella Hadid, gönderisine şu ifadeleri not düştü: Bugün içimdeki küçük 'bebek Bells'i ve onun o meşhur dinlenme yüz ifadesini (RBF) düşündüm. Bugün ona kocaman sarıldım. O, her zaman en mutlu ve en çok gülümseyen çocuktu. Ama kameradan nefret ederdi. Peki bu konuda bir şey değişti mi? (Kaydırın, istisnayı görün… Görünüşe göre sadece binici kıyafetlerimle ya da ablam yanımdayken poz veriyorum!)

Sizi çok seviyorum. Bu paylaşımı yapmak istedim çünkü son zamanlarda Instagram'da çok aktif değilim. Ve en önemlisi… Eğer unuttuysanız hatırlatayım: Filistin'e özgürlük! Eminim bu küçük ateş parçası (çocukluğumdaki halim) bunu çatıdan haykırıyor olurdu.