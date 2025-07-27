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        Haberler Magazin Bella Hadid, çocukluk fotoğraflarıyla seslendi: Filistin'e özgürlük - Magazin haberleri

        Bella Hadid, çocukluk fotoğraflarıyla seslendi: Filistin’e özgürlük

        Bella Hadid, çocukluk fotoğraflarını paylaşarak Filistin'e desteğini bir kez daha dile getirdi; "Filistin'e özgürlük"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2025 - 15:58 Güncelleme: 27.07.2025 - 15:58
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        Çocukluk fotoğraflarıyla seslendi
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        Dünyaca ünlü model Bella Hadid, Filistin'e verdiği destekle sık sık gündeme geliyor.

        Filistin kökenli ABD’li model, son olarak sosyal medya hesabından çocukluk fotoğraflarını paylaştı.

        Bella Hadid, paylaşımlarıyla hem duygusal anlara yer verdi hem de Filistin’e olan desteğini yineledi.

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        Bella Hadid, gönderisine şu ifadeleri not düştü: Bugün içimdeki küçük 'bebek Bells'i ve onun o meşhur dinlenme yüz ifadesini (RBF) düşündüm. Bugün ona kocaman sarıldım. O, her zaman en mutlu ve en çok gülümseyen çocuktu. Ama kameradan nefret ederdi. Peki bu konuda bir şey değişti mi? (Kaydırın, istisnayı görün… Görünüşe göre sadece binici kıyafetlerimle ya da ablam yanımdayken poz veriyorum!)

        Sizi çok seviyorum. Bu paylaşımı yapmak istedim çünkü son zamanlarda Instagram'da çok aktif değilim. Ve en önemlisi… Eğer unuttuysanız hatırlatayım: Filistin'e özgürlük! Eminim bu küçük ateş parçası (çocukluğumdaki halim) bunu çatıdan haykırıyor olurdu.

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        #Bella Hadid

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