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        Haberler Dünyadan Bella Hadid, aşk için eyalet değiştirdi

        Bella Hadid, aşk için eyalet değiştirdi

        Ünlü model Bella Hadid, yeni sevgilisi kovboy Adan Banuelos'a daha yakın olabilmek için Teksas Fort Worth'ta bir ev aldığı iddia edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2024 - 13:36 Güncelleme: 15.03.2024 - 14:36
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        • 1

          En son sanat yönetmeni Marc Kalman'dan ayrılan Bella Hadid, ilk kez Ekim 2023'te, Adan Banuelos ile öpüşürken görülmüş ve o zamandan bugüne çoğunlukla aşklarını gözlerden uzak yaşamışlardı.

        • 2

          Erkek arkadaşı Adan'ın binicilik sektöründe büyük bir yıldız olduğu ve çoğunlukla Teksas'ta yaşadığı için 27 yaşındaki modelin, Teksas Fort Worth'un kırsal bölgesinde aldığı evde ve Adan Banuelos'ın evinde yaşadığı iddia edildi.

        • 3

          TEKSAS'TAN EV ALDI

          İlişkisi iyice ciddileşen ve geçmişte New York City'de yaşayan Bella Hadid'in, sevgilisi Adan Banuelos'a daha yakın olabilmek için Teksas Fort Worth'un kırsal bölgesinde kentsel olanaklara yeterince yakın bir ev aldığını iddia edildi.

        • 4

          İddialara göre; Bella Hadid'in, atlara olan sevgisi çok daha eskilere dayanıyor. Atlara binerek büyüdüğü ve binici olarak yarıştığı biliniyordu. Hadid'in, Adan Banuelos ile olan ilişkisi ilerledikçe bu yönünün daha da geliştiği ifade edildi.

        • 5

          İLK KEZ SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞMIŞTI

          Dünyaca ünlü modellerinden biri olan Bella Hadid, geçtiğimiz haftalarda yeni sevgilisiyle ilk kez sosyal medya hesabında paylaşım yapmış ve aşkını ilan etmişti.

          Fotoğraflar: Instagram

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