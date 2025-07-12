Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın gruba önem verdiğini ve desteklerini esirgemediğini vurgulayan Topaktaş, şunları kaydetti: "Biz 'Grup Şantiye'yi önce hobi amaçlı kurmuştuk ama daha sonra gördük ki gerçekten arkadaşlarımız çok profesyonel ve başarılılar. Bunu da biz kültürel anlamda tüm Kayseri'ye ve Türkiye'ye katkı olacak şekilde geliştirmek istiyoruz. Kayseri'nin kültür markası oldular ve inşallah Türkiye'nin de markası olacaklar. Türkiye'nin farklı şehirlerinde Grup Şantiye'mizi ve konserlerini yakın zamanda izleyebileceksiniz. Aslında 3-4 kişilik küçük bir ekip kurarız diye düşünmüştük fakat hayallerimizin de ötesinde oldu."