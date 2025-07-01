Fatih Belediyesi'nden Tarihî Yarımada'da Bisiklet Turu
İstanbul'un Fatih Belediyesi'nin düzenlediği Bisikletle Kültür Turları, kentin Tarihî Yarımada'sını bisikletle keşfetmek isteyenler için hem öğretici hem de keyifli bir yolculuk sunuyor
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Fatih Belediyesi'nin desteğiyle başlatılan Bisikletle Kültür Turları İstanbul'un tarihî ve kültürel mirasını tanımak isteyenlere keyifli bir fırsat sunuyor.
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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tarihî Yarımada'da düzenlenen bu turlar rehber eşliğinde İstanbul’un önemli tarihî noktalarını keşfetme imkanı tanıyor. Katılımcılar hem spor yapıyor hem de İstanbul'un kültürel geçmişine dair bilgi sahibi oluyorlar
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Mimar Sinan Stadı önünden başlayan turlar rehberler eşliğinde şehrin tarihî ve kültürel duraklarını tanıtıyor. Yaklaşık 50 kişilik gruplar halinde düzenlenen turlarda Süleymaniye Camii, Sultanahmet Meydanı, Ayasofya ve Kapalıçarşı gibi simge mekanlar ziyaret ediliyor. Verilen molalar sırasında katılımcılar bu tarihî yerleri daha ayrıntılı inceleme fırsatı buluyor.
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Rehberler İstanbul'un az bilinen tarihî hikayelerini ve şehrin geçirdiği evreleri paylaşarak katılımcılara şehrin kültürel mozaiğine dair derinlemesine bilgiler sunuyor. Katılımcılar tarihî eserleri yerinde görüp inceleme şansına sahip oluyorlar.
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Bisikletle Kültür Turları'nda katılımcıların güvenliği ön planda tutuluyor. Bir ambulans, motorize zabıta ekibi ve lojistik destek aracı turlar boyunca gruba eşlik ediyor. Yarı elektrikli bisikletler özellikle yokuşlu bölgelerde büyük kolaylık sağlıyor ve katılımcılar fiziksel zorlanma yaşamadan rahatça Tarihî Yarımada'yı keşfetme imkanı buluyorlar. Her yaştan ve her fiziksel seviyedeki bireylerin rahatça katılabileceği bu etkinlik herkes için erişilebilir bir deneyim sunuyor.
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Turlar sırasında katılımcılar Süleymaniye Camii, Sultanahmet Meydanı, Ayasofya ve Kapalıçarşı gibi önemli tarihî mekanları ziyaret ediyorlar. Rehberlerin sunduğu ayrıntılı bilgilerle bu duraklar daha da anlam kazanıyor. Katılımcılar Osmanlı ve Bizans dönemlerine ait mimari özellikleri yakından inceleme fırsatı buluyorlar.
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Turun sonunda Zeyrekhane’de düzenlenen çay ve simit ikramı etkinliğin en keyifli anlarından biri oluyor. Katılımcılar bu samimi buluşmada edindikleri deneyimleri paylaşarak yeni dostluklar kurma fırsatı buluyor.
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Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen Bisikletle Kültür Turları her hafta artan katılımcı sayısıyla büyümeye devam ediyor. Yerli ve yabancı turistler İstanbul'un tarihî dokusunu bisikletle keşfetme fırsatını ilgiyle karşılıyor. Turlar, İstanbul'un tarihî mirasına olan ilgiyi canlı tutarak geniş bir katılımcı kitlesine hitap ediyor.
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