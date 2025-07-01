Bisikletle Kültür Turları'nda katılımcıların güvenliği ön planda tutuluyor. Bir ambulans, motorize zabıta ekibi ve lojistik destek aracı turlar boyunca gruba eşlik ediyor. Yarı elektrikli bisikletler özellikle yokuşlu bölgelerde büyük kolaylık sağlıyor ve katılımcılar fiziksel zorlanma yaşamadan rahatça Tarihî Yarımada'yı keşfetme imkanı buluyorlar. Her yaştan ve her fiziksel seviyedeki bireylerin rahatça katılabileceği bu etkinlik herkes için erişilebilir bir deneyim sunuyor.