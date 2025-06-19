Belediye düzenlemesini içeren 35 maddelik bazı kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapan kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Teklifle Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği Cumhurbaşkanı kararıyla belediye kurulmasına imkân tanıyan düzenleme yeniden hayata geçirilecek.

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NÜFUSU 5 BİN VE ÜZERİNDE OLAN YERDE BELEDİYE KURULABİLECEK

Yeni iskan nedeniyle oluşturulan ve nüfusu 5 bin ve üzerinde olan herhangi bir yerleşim yerinde belediye kurulabilecek. Teklifle nüfusu 50 bin ve üzerinde olan ve bağlı bulunduğu belediyeye 5 bin metreden daha yakın olan belediye ve köylerin tüzel kişiliği, o belediyeye katılacak. Nüfusu 2 binin altına düşen belediyeler de köye dönüştürülecek.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kuvvet komutanlıklarının rütbe karşılama oranlarında eksiklik veya fazlalık oluşursa rütbe bekleme süreleri, Cumhurbaşkanı kararıyla değiştirilebilecek. Milli Savunma Bakanlığı'nın mayın temizliği faaliyetlerinde kullanılacak araç ve hayvanlar, gümrük vergisinden muaf tutulacak.

REKTÖR ATAMASI VE BAHİS OYUNLARINA DAİR DÜZENLEME

Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve bakanlar hakkındaki yüce divan yargılamaları 3 ay içinde tamamlanacak. Yargılama bu süre içinde tamamlanamazsa, ek 3 aylık süre verilerek bu süre içinde yargılama tamamlanacak. Rektör atamaları ve kurul üyeleri Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek. Yabancı öğretim görevlilerine de yüzde 2’lik kota getirildi. Bahis oyunlarında ise bayi açma yetkisi özel hukuk tüzel kişilerine devredilebilecek. Denetimler de yine bu kapsamda yürütülebilecek.