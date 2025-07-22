Belediye başkanı, trafik kazasında yaralandı
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine bağlı Karamık Karacaören beldesinin Belediye Başkanı Üzeyir Kasap, trafik kazasında yaralandı
Giriş: 22.07.2025 - 00:36 Güncelleme: 22.07.2025 - 00:37
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi Tatarlı beldesi yakınlarında, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen TIR, Karamık Karacaören Belediye Başkanı Üzeyir Kasap'ın kullandığı otomobile arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada hafif yaralanan Kasap, ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
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