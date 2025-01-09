Belçika'nın Fleurus kentinde kamusal alanlarda sigara yasağı
Belçika'nın Fransızca konuşulan Valon bölgesinde yer alan Fleurus kentinde, 'gençlerin sağlığını korumak' amacıyla belirli kamusal alanlarda tütün ürünlerinin ve elektronik sigaraların kullanımı yasaklandı.
Belçika'da Fransızca yayın yapan RTL medya kuruluşunun haberine göre, 'gençleri sigaraya maruz kalmaktan korumak' amacıyla Fleurus kentindeki parklar, oyun alanları ile okullar, kreşler ve huzurevlerinin etrafında sigara ve elektronik sigara kullanımına yasak getirildi.
Yeni karara göre okullar, kreşler ve huzurevlerinin giriş ve çıkışlarının 10 metre çevresinde sigara ve elektronik sigara içilemeyecek.
Söz konusu kamusal alanlar henüz belirli işaretlerle işaretlenmemiş olsa da, belediye sigara içilmeyen alanları daha iyi belirlemek için yakın gelecekte bu işaretleri yerleştirmeyi planlıyor.
Öte yandan, yasağın delinmesine karşı herhangi bir yaptırım açıklanmadı.
Memnuniyetle karşılanan bir önlem
Bu girişim, özellikle çocuklarını okul dışında bekleyen pek çok ebeveyn tarafından memnuniyetle karşılandı.
Yeni düzenlemelerden memnun olan bir anne, "Bu, çocuklarımızın sağlığı ve kamusal alanlara saygı için büyük bir adım" dedi.
Farkındalık yaratma çalışmaları
Yeni kurallar yürürlüğe girmeden önce Fleurus Belediyesi bir dizi bilinçlendirme kampanyası yürüttü.
Çocukları sigaranın zararları konusunda bilgilendirmek için okullarda eğlenceli etkinlikler düzenlendi ve bu önlemleri vatandaşlara açıklamak için yenilikçi iletişim araçları geliştirildi.
Fleurus bu düzenlemeleri kabul ederek yasal yükümlülüklerinin de ötesine geçiyor.
Belçika'da tütün, önemli bir ölüm nedeni olmaya devam ediyor ve her saat tütün tüketimine bağlı bir ölüm kaydediliyor.