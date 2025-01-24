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        Haberler Spor Futbol Belçika Milli Futbol Takımı'nda Rudi Garcia dönemi başladı - Futbol Haberleri

        Belçika Milli Futbol Takımı'nda Rudi Garcia dönemi başladı

        Belçika Milli Futbol Takımı'nın başına Fransız teknik adam Rudi Garcia getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 15:40 Güncelleme: 24.01.2025 - 15:45
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        Belçika Milli Takımı'nda Rudi Garcia dönemi
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        Belçika Milli Futbol Takımı'nın başına Fransız teknik adam Rudi Garcia getirildi.

        Belçika Futbol Federasyonunun sosyal medya hesabından Fransız teknik adamın bir fotoğrafının da yer aldığı paylaşımda, "Teknik direktörümüz Rudi Garcia" bilgisi verildi.

        60 yaşındaki teknik adam, son olarak geçen sezon İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'yi çalıştırmıştı.

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