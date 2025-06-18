Belçika: 1 - Brezilya: 3 | MAÇ SONUCU
2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da düzenlenen ikinci hafta maçında Brezilya, Belçika'yı 3-1 mağlup etti.
2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da düzenlenen ikinci hafta maçında Brezilya, Belçika'yı 3-1 mağlup etti.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Sonja Simonovska (Karadağ), Wael Kandil (Mısır)
Belçika: Herbots, Van Sas, Koulberg, Lemmens, Martin, Demeyer (Rampelberg, Van Avermaet, Verhelst, Nagels, Radovic)
Brezilya: Ana Cristina, Jheovana, Lorena, Julia, Macris, Bergmann (Lais, Ratzke, Rosamaria, Roberta, Tainara, Diana, Helena)
Setler: 22-25, 26-24, 16-25, 15-25
Süre: 114 dakika