Bekir Aksoy ve Eşi Nazife Aksoy'un Bodrum kaçamağı
Bekir Aksoy ile eşi Nazife Aksoy, Bodrum'da tatil sezonunu deniz keyfiyle açtı
Giriş: 15.07.2025 - 23:30 Güncelleme: 15.07.2025 - 23:30
Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; oyuncu Bekir Aksoy, eşi Nazife Aksoy ile birlikte tatil sezonunu Bodrum'da açtı.
Torba sahilinde denizin keyfini çıkaran çift, romantik anlar yaşadı.
Bekir Aksoy, eşini gittikleri plajın iskelesine kaldırırken objektiflere böyle yansıdı.
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