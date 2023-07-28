Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak? Bekçi alım yazılı sınavı nerede yapılacak?
2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınav tarihleri geçtiğimiz günlerde Polis Akademisi Başkanlığı tarafından duyuruldu. Yapılan açıklama, "Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak, bekçi alım yazılı sınavı nerede yapılacak?" sorularını gündeme getirdi. 12 - 22 Haziran tarihleri arasında başvurularını yapan adaylar, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik aşamasını başarıyla geçmeleri durumunda yazılı sınava girebilecek. İşte 2023 bekçilik yazılı sınav tarihi...
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2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavı için heyecanlı bekleyiş başladı. Belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlayan bekçi adayları, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik aşamasını başarıyla tamamlamaları durumunda yazılı sınava girmeye hak kazanacak. Peki, "Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak, bekçi alım yazılı sınavı nerede yapılacak?" İşte detaylar...
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BEKÇİ ALIMI YAZILI SINAVLARI NE ZAMAN?
2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 30 Eylül 2023 Cumartesi günü, saat 14.00'da yapılacak.
Sınavda adaylara 100 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek. Sınavlar başkent Ankara'da gerçekleşecek.
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BEKÇİLİK YAZILI SINAVINA KİMLER KATILACAK?
Sınava; 12 - 22 Haziran 2023 tarihleri arasında müracaatları şahsen alınan ve Ön Sağlık Kontrolü ile Fiziki Yeterlilik Sınav aşamasını başarıyla geçen adaylar katılabileceklerdir.
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BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Adaylar sınav giriş belgelerini, 22.09.2023 tarihinden itibaren e-devlet şifreleri ile kimlik doğrulama uygulamasıyla http://www.meb.gov.tr internet adresinden alabilecek.
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BEKÇİLİK SINAV BELGESİ NASIL ALINIR?
Adaylar sınav giriş belgelerini, 22.09.2023 tarihinden itibaren e-devlet şifreleri ile kimlik doğrulama uygulamasıyla http://www.meb.gov.tr internet adresinden alabileceklerdir.
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BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bekçilik yazılı sınav sonuçları 23 Ekim 2023 tarihinde https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr adreslerinden sorgulanacak.
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