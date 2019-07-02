Süper Lig ve 1. Lig'in yayıncı kuruluşu Digiturk ile kulüpler arasındaki pazarlık devam ediyor... Kulüpler Birliği Vakfı ile yayıncı kuruluş Digiturk ve Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF) yetkilileri, TFF'nin Riva'daki tesislerinde bir araya geldi.

Gerçekleşen kritik toplantının ardından açıklama yapan TFF Başkanı Nihat Özdemir, " BeIN Sports ile görüşmelerimiz devam edecektir. Bütün hedefimiz marka değerimizi yukarı çıkarmak olacaktır" diye konuştu.

Bilindiği gibi Katarlı beIN Group'un sahibi olduğu Digiturk, 21 Kasım 2016 günü sonuçlanan ihaleyle yıllık 500 milyon dolar (+KDV) karşılığı Süper Lig'in yayın haklarını 5 yıllığına almıştı.

Sözleşme gereği, söz konusu tutarın 250 milyon doları Merkez Bankası'nın güncel kurundan ödeniyor, kalan 250 milyon dolarlık kısım ise ilk yıl için 3.26 TL'den sabitlenmişti. Bu kısmın sözleşmede belirlenen oranda her yıl artması söz konusuydu. Söz konusu sabitleme seviyesi ise geçen yıl yani ikinci yıl için 3.81 TL olmuş, bu yıl mayıs ayında da 4.51 TL'ye yükselmişti. Yayıncı kuruluş bu rakamlar üzerinde indirim talep ediyor.