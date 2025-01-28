'Behzat Ç.'nin çekimleri başlıyor

'Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin yeni sezonu için hazırlıklar devam ediyor. Dizinin 3'üncü sezonun çekimleri 8 Şubat'ta Ankara'da başlayacak.

İlk 2 sezonun hikayesini yazan projenin yaratıcısı Emrah Serbes, dizinin 3'üncü sezon senaryosunu yazmaya başladı.

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Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, yerel seçimlerden önce anlaşmasını yaptığı dizideki sahnelerini mesai saatleri dışında ve hafta sonları izinli olduğu günlerde çekecek.