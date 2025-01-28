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        Haberler Magazin 'Behzat Ç.'nin çekimleri başlıyor

        'Behzat Ç.'nin çekimleri başlıyor

        'Bir Behzat Ç. Hikayesi' dizisinin 3'üncü sezon çekimleri 8 Şubat'ta Ankara'da başlayacak. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, dizideki sahnelerini mesai saatleri dışında çekecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2025 - 15:53 Güncelleme: 28.01.2025 - 15:53
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        'Behzat Ç.'nin çekimleri başlıyor
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        'Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin yeni sezonu için hazırlıklar devam ediyor. Dizinin 3'üncü sezonun çekimleri 8 Şubat'ta Ankara'da başlayacak.

        İlk 2 sezonun hikayesini yazan projenin yaratıcısı Emrah Serbes, dizinin 3'üncü sezon senaryosunu yazmaya başladı.

        Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, yerel seçimlerden önce anlaşmasını yaptığı dizideki sahnelerini mesai saatleri dışında ve hafta sonları izinli olduğu günlerde çekecek.

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        #erdal beşikçioğlu

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