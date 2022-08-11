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Behzat Ç. ne zaman başlıyor 2022? Behzat Ç. nerede yayınlanacak ve oyuncu kadrosunda kimler olacak?

Sevenlerini ekranlara kilitleyen Behzat Ç. 5. yeni sezonunu duyurdu. Dizinin 5. sezonunda kadrosunda bazı köklü değişikler olan Ankara polisiyesi seyircisine kavuşmak için gün sayıyor. Peki, oyuncu kadrosu yenilenen Behzat Ç. ne zaman başlıyor ve nerede yayınlanacak?

11.08.2022 - 11:59 | Güncelleme: ABONE OL

  • Behzat Ç. uzun bir aradan sonra geri geliyor.  2019 yılından bu yana çeşitli söylentiler ile gündeme gelen dizi, Beşikçioğlu’nun yaptığı paylaşım sayesinde Twitter gündemine oturdu. Erdal Beşikçioğlu’nun “Behzat Ç” tweeti, kısa sürede 18 bin beğeniye ulaştı. 2010-2013 ve 2019 olmak üzere 4 sezon izleyici ile buluşan fenomen dizi ile ilgili beklenen haber geldi ve gözler yeni sezon tarihine çevrildi.

  • ERDAL BEŞİKÇİOĞLU: BİZİ İKNA ETMEK ZOR DEĞİL!

    Başarılı oyuncu Erdal Beşikçioğlu, magazin muhabirlerine yaptığı açıklamada yeni sezon müjdesini duyurdu. Behzat Ç.'nin aynı kadroyla devam edeceğini belirten ünlü oyuncu, " Ufak tefek yeni kadromuz da olacak. Bizi ikna etmek hiç zor değil. Yazılı bir metin içerisinde gördüğünüz zaman hikayeyi, o sizi etkiliyorsa bütün sanatçılar için yeterlidir" dedi.

  • BEHZAT Ç. NEREDE YAYINLANACAK?

    Behzat Ç. ilk olarak 2010-2013 yılları arasında Star TV'de yayınlanmıştı. Ekrandan kaldırılan dizi 2019 yılında da BluTV'de yeni sezonuyla seyirciyle buluşmuştu. Fenomen dizinin yeni sezonu için hangi yayın platformuyla anlaşma yapıldığı henüz açıklanmadı. Behzet Ç 5. sezonun BluTV’de yayınlanacağı tahmin ediliyor. 

  • YENİ SEZON YENİ YÜZLER!

    Yeni sezonda dizide savcı karakterini Gökçe Eyüboğlu canlandıracak. Eyüboğlu'nun ardından da kadroya Burak Dakak dahil oldu. 

    Başrolünde oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun yer aldığı "Behzat Ç." dizisi geri dönüyor. Yakında BluTv'de yayınlanacak olan "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi"nden ilk tanıtım yayınlandı. Okuma provalarına çoktan başlanın dizinin yeni bölümlerini Ortaks Yapım çekiyor. Dizi oyuncuları yeni sezon için sete çıkmaya hazırlanıyor.

     

    Ercan Uğur’un yazdığı dizi “Bu karanlık şehirde kimse seni duymazsa biz yine de duyarız la” sloganıyla çekiliyor.

     

     

  • YENİ SEZONDA İKİ AYRILIK 

    Behzat Ç.'de Harun'u canlandıran Fatih Artman da yeni sezonda yer almayacak.

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