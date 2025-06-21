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        Haberler Objektife Takılanlar Begüm Akkaya, sezonu açtı - Magazin haberleri

        Begüm Akkaya, sezonu açtı

        Oyuncu Begüm Akkaya, Bodrum'da tatil yapıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.06.2025 - 10:02 Güncelleme: 21.06.2025 - 10:02
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        Sezonu açtı
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Begüm Akkaya, Bodrum Yalıkavak'ta objektiflere yansıdı.

        Denizin ve güneşin tadını çıkaran oyuncu, sezonun yorgunluğunu attı.

        "AKLIMDA BALİNA ARAŞTIRMACISI OLMAK VAR"

        Begüm Akkaya, verdiği bir röportajda; "Oyuncu olmasaydınız hangi mesleği seçerdiniz?" sorusunu; "Kendimi hep sahnede, oyun halinde, bir hikâyenin içinde hayal ettim. Çocukluğumdan beri aksini hiç düşünmedim. Aksini düşünmeme ailem de sebep olmadı zaten. Özellikle annem beni her zaman destekledi ve yanımda oldu. O yüzden başka bir alternatif üzerine yoğunlaşmadım ama bir gün olur da oyunculuğu bırakmak zorunda kalırsam ya da ara verirsem, uzun süredir aklımda balina araştırmacısı olmak var" şeklinde cevaplamıştı.

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        #Begüm Akkaya

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